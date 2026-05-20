США планують суттєво зменшити обсяг військових ресурсів, які Штати можуть надати для підтримки європейських союзників у межах НАТО у разі масштабної кризи.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

Йдеться про так звану "Модель сил НАТО", у межах якої країни Альянсу визначають резерви військ, доступних для розгортання під час конфліктів або воєнних загроз. Хоча точний склад цих сил є засекреченим, джерела стверджують, що Пентагон має намір істотно скоротити свою участь у цьому механізмі.

Очікується, що про це рішення американська сторона повідомить союзників у п’ятницю, 22 травня, під час зустрічі керівників оборонної політики в Брюсселі. США на заході представлятиме Алекс Велес-Грін, один із ключових представників політичного блоку Пентагону.

За даними Reuters, перегляд моделі розподілу сил є одним із пріоритетів Вашингтона напередодні липневого саміту лідерів НАТО.

Водночас залишається невідомим, у які терміни та в якому обсязі США планують передати частину оборонних обов’язків європейським союзникам.

У НАТО зростає занепокоєння щодо можливого зменшення американської військової присутності, що може посилити дискусії про довгострокову роль США в Альянсі.