Єврокомісія запевнила, що не зніматиме санкції з російської нафти слідом за США і Британією

Європейська комісія заявила, що не планує послаблювати санкції проти російських енергоносіїв попри аналогічні кроки з боку ключових союзників по G7, передає Euractiv.

Водночас у Брюсселі знову відклали повну заборону на імпорт сирої нафти з РФ.

«Ми не коментуватимемо дії інших країн щодо санкцій проти Росії. Ми залишаємося відданими нашим обмеженням на імпорт російської нафти й газу», — заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

До повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року Європа імпортувала з Росії близько половини всієї нафти. Зараз цей потік вдалося скоротити до мінімуму — паливо надходить лише через трубопровід «Дружба» до Словаччини й Угорщини. Однак Москва швидко знайшла нових покупців, а стрибок цін на нафту після блокади у Перській затоці приніс Кремлю надприбутки.

Речниця Єврокомісії назвала іронією долі те, що Росія отримує вигоду від конфлікту на Близькому Сході, та закликала зупинити це.

На запитання журналістів, чи піде ЄС на пом'якшення обмежень у разі поглиблення енергетичної кризи, Піньо відповіла: «Побачимо, що принесе майбутнє... Ми без вагань зберегли ряд санкцій».

Водночас Брюссель знову затягує повне ембарго. Законодавчу пропозицію про тотальну заборону імпорту російської нафти спочатку планували ухвалити наприкінці 2025 року, потім розгляд перенесли на 15 квітня, а згодом документ узагалі викреслили з попереднього порядку денного Єврокомісії.