Reuters: доходи Росії від нафти і газу в травні зростуть до $9,8 млрд

У річному вимірі доходи РФ зросли на 39%

Нафтогазові доходи федерального бюджету РФ у травні становитимуть близько 700 млрд рублів (приблизно $9,8 млрд). 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні розрахунки.

Згідно з даними аналітиків, зростання пов’язане з підвищенням світових цін на нафту на тлі загострення ситуації навколо Ірану. У річному вимірі доходи зросли на 39%, однак у порівнянні з квітнем очікується зниження на 17% через сезонні податкові виплати та циклічні коливання.

Також зазначається, що російський бюджет додатково зазнає тиску через збільшення субсидій нафтопереробним підприємствам.

За підрахунками Reuters, загальні доходи Росії від нафти і газу за період із січня по травень знизилися приблизно на третину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становили близько 3 трлн рублів.

Водночас у бюджетних прогнозах РФ на 2026 рік передбачено доходи від нафтогазового сектору на рівні 8,92 трлн рублів, а загальні доходи федерального бюджету цього року оцінюються у 40,28 трлн рублів.

Аналітики також нагадують, що за підсумками минулого року нафтогазові доходи Росії знизилися на 24% і досягли найнижчого рівня з 2020 року.

