Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Світовий бізнес втратив 25 мільярдів доларів через війну США та Ірану

Чимало компаній змушені були погіршити прогнози та скасувати виплати дивідендів.

Фото: investingnotes.trade

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану призвела до збитків для підприємств на загальну суму близько 25 мільярдів доларів - і втрати тільки збільшуються з кожним днем протистояння.

Як зазначає Reuters, основними причинами втрат слугують підвищені ціни на енергоносії, розрівані ланцюги постачання та потреба змінювати торговельні маршрути. Усе це наслідки блокування Іраном Ормузької протоки, через яку здійснювалося не менше п'ятої частини обсягу транспортування нафти у світі.

Майже 300 глобальних компаній були змушені вдатися до захисних кроків для пом'якшення наслідків кризи. Більшість скоротили виробництво чи підвищили ціни, але були й ті, кому довелося відправляти співробітників у вимушені відпустки, припиняти виплати дивідендів і викуп акцій, запроваджувати паливні надбавки або звертатися за допомогою до держави.

Відсутність реального прогресу у перемовинах Білого дому з Тегераном відображається на прогнозах, які складають на другу половину року. Деяким корпораціям доводиться в них скорочувати показники у два рази. 

