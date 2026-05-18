Світ

NYT: США та Ізраїль готуються до можливого відновлення ударів по Ірану

Розглядають операцію за участі спецпідрозділів для встановлення конролю над запасами збагаченого урану.

NYT: США та Ізраїль готуються до можливого відновлення ударів по Ірану
Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати та Ізраїль ведуть активну підготовку до можливого відновлення ударів по Ірану вже цього тижня. 

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

За словами двох чиновників із країн Близького Сходу, нинішня підготовка є найбільш масштабною з моменту припинення вогню минулого місяця.

Як зазначає видання, Пентагон готується до можливого відновлення операції "Епічна лють", яку було призупинено після оголошення президентом США Дональдом Трампом режиму припинення вогню.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що минулими вихідними провів розмову з Трампом.

За інформацією NYT, американська та ізраїльська авіація можуть знову розпочати повітряні удари по території Ірану. Однак військові експерти сумніваються, що лише авіаудари здатні змусити Тегеран погодитися на вимоги Вашингтона.

Також розглядається варіант проведення операції за участю спеціальних підрозділів для встановлення контролю над запасами високозбагаченого урану, який, за оцінками США та Ізраїлю, може бути використаний для створення ядерної зброї.

Водночас джерела зазначають, що така операція може становити серйозний ризик для американських військових та посилити внутрішню критику в США щодо можливої ескалації війни з Іраном.

  • Раніше повідомлялося, що Трамп розглядає можливість відновлення масштабних ударів та наземної операції проти Ірану після повернення з офіційного візиту до Китаю. 
  • Напередодні президент Трамп вперше за час проведення військової операції проти Ірану заявив про згоду зробити мораторій на збагачення Тегераном урану не довічним, а обмеженим у часі.
  • Два тижні тому між Іраном та США відбувся епізод відновлення бойових дій, коли Тегеран обстріляв американські військові кораблі, а у відповідь армія Сполучених Штатів завдала удару по військових об'єктах ісламської республіки.
  • 6 травня Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що оголошена Дональдом Трампом наприкінці лютого операція США та Ізраїлю проти Ірану, яку у Вашингтоні охрестили "Епічна лють", офіційно завершена.
