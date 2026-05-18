Норвегія приєдналася до співпраці ЄС у регіоні Балтійського моря

Країна приєднається до чинних учасників EUSBSR: Швеції, Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Латвії, Литви та Польщі.

міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде
Фото: Facebook/Espen Barth Eide

Норвегія в понеділок заявила, що приєдналася до Стратегії Європейського Союзу для регіону Балтійського моря (EUSBSR), яка має на меті координувати роботу над спільними викликами, зокрема у сфері безпеки.

Про це пише Reuters.

«Членство посилить співпрацю Норвегії з ЄС у регіоні, який став центральним для європейської та норвезької безпеки», – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Країна, яка не є членом ЄС, приєднається до чинних учасників EUSBSR: Швеції, Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Латвії, Литви та Польщі.

Регіон Балтійського моря перебуває у стані підвищеної готовності після серії пошкоджень електрокабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів відтоді, як Росія вторглася в Україну у 2022 році.

За словами Барта Ейде, приєднання до групи відкриває нові можливості для участі у співпраці в таких сферах, як морська взаємодія, спостереження та безпека.

Стратегію EUSBSR було створено у 2009 році для посилення співпраці у вирішенні спільних викликів та сприяння формуванню більш екологічного, конкурентоспроможного й стійкого регіону. Серед її цілей також – забезпечення чистого та безпечного судноплавства і надійних енергетичних ринків у регіоні.

