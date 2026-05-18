Європарламент та країни блоку обговорять торговельну угоду зі США. Її мають схвалити до червня

Європейський парламент та країни ЄС готуються до фінального етапу переговорів щодо торговельної угоди між ЄС та США на тлі все більшого тиску з боку адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це повідомляють Euronews.

У вівторок у Європарламенті у Страсбурзі законодавці та дипломати знову обговорять виконання угоди. Угода передбачає зниження європейських тарифів на товари з США до нуля та встановлення 15% обмеження для американських тарифів на європейські товари.

Документ має бути остаточно укладений до червня, схвалений на наступному пленарному засіданні ЄП того ж місяця та відповідати терміну, встановленому Трампом.

Після розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн минулого тижня президент США заявив, що дасть ЄС час до 4 липня для виконання своїх зобов'язань, перш ніж він підвищить тарифи на євротовари, зокрема автомобілі, до “набагато вищого рівня”.

Тим часом Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої угоди про те, щоб торговельну угоду можна буде зупиняти у разі збоїв на ринку, спричинених різким зростанням імпорту з США. Однак інші деталі ще потребують уточнення, а політичні групи досі не мають єдиної позиції.

Зокрема, це стосується так званої “застережної умови про набуття чинності” (sunrise clause), яка визначає момент початку дії угоди. Європейський парламент хоче, щоб вона почала діяти лише після того, як Вашингтон виконає умову щодо 15% межі для тарифів. А от Єврокомісія та кілька держав-членів хочу, аби вона почала діяти негайно.

Цю умову євродепутати запропонували після того, як Верховний суд США у лютому визнав тарифи США 2025 року незаконними. Це спонукало Вашингтон запровадити нові мита на товари ЄС, які зараз у середньому перевищують узгоджений ліміт, що порушує угоду.

Депутати Європарламенту також хочуть, щоб ЄС мав можливість призупинити дію угоди у разі загроз територіальній цілісності євроблоку, таких як ті, які Трамп висловив на початку цього року. Але ЄК виступає проти цього положення.

Також тривають переговори щодо дати закінчення терміну дії угоди, законодавці ЄС пропонують березень 2028 року.