Білий дім заявив про масштабні домовленості із Китаєм

Білий дім повідомив про досягнення економічних і політичних домовленостей між США та Китаєм під час візиту президента США Дональда Трампа до Китаю.

Як йдеться у пресрелізі Білого дому, за підсумками переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном сторони домовилися розвивати «конструктивні відносини стратегічної стабільності» на основі взаємності та справедливості. Також лідери підтвердили намір співпрацювати під час проведення самітів G20 та APEC цього року. Очікується, що Сі Цзіньпін відвідає Вашингтон восени.

США та Китай також заявили про спільну позицію щодо недопущення появи ядерної зброї в Ірану та підтвердили підтримку денуклеаризації Північної Кореї. Крім того, сторони закликали до відкриття Ормузької протоки та виступили проти стягнення будь-яких зборів за прохід через неї.

Одним із ключових результатів переговорів стало створення двох нових двосторонніх структур: Американо-китайської ради з торгівлі та Американо-китайської ради з інвестицій. Вони мають координувати торговельні та інвестиційні питання між урядами двох країн.

Китай погодився вирішити проблеми постачання рідкісноземельних елементів і критично важливих мінералів для США, зокрема ітрію, неодиму, скандію та індію. Також Пекін зобов’язався пом’якшити обмеження на продаж обладнання та технологій для виробництва й переробки рідкісноземельних матеріалів.

Китайські авіакомпанії схвалили закупівлю 200 літаків Boeing американського виробництва, і це перше подібне замовлення з боку Китаю з 2017 року. У Білому домі заявили, що угода сприятиме створенню високооплачуваних робочих місць у США.

Крім того, Китай пообіцяв закуповувати американську аграрну продукцію щонайменше на 17 мільярдів доларів щороку у 2026–2028 роках. Також Китай відновив доступ американської яловичини на свій ринок і поновив імпорт птиці зі штатів США, які визнані вільними від високопатогенного пташиного грипу.

За даними Пекіну, Китай і США досягли угоди про зниження мит на певні види товарів задля стимулювання двосторонньої торгівлі.