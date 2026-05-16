Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаПолітика

Зеленський: Франція готова працювати над посиленням антибалістичного захисту України

Лідери країн також обговорили відкриття нових кластерів для вступу України до ЄС.

Зеленський: Франція готова працювати над посиленням антибалістичного захисту України
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон у Будапешті, 7 листопада 2024 року
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої лідери держав обговорили питання безпеки, посилення української ППО, євроінтеграцію та міжнародну координацію.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Зеленського, Франція готова працювати над посиленням антибалістичного захисту України.

"Подякував Емманюелю за принципове засудження російських атак по наших містах і громадах. Ці удари дуже чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз. Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок", – зазначив Президент.

Також лідери обговорили зміцнення можливостей України для протидії російським атакам уже зараз та подальше посилення систем протиповітряної оборони.

Окрему увагу сторони приділили європейській інтеграції України та відкриттю переговорних кластерів із Європейським Союзом.

"Франція підтримує Україну та розуміє, наскільки це важливий крок для всіх українців", – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, президенти обговорили координацію дій на африканському напрямку після візиту Макрона до країн Африки.

"Ми говорили про важливість спільної координації на цьому напрямку, бо він так само важливий і для України", – повідомив Зеленський.

За підсумками розмови сторони домовилися підтримувати подальші контакти найближчим часом.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies