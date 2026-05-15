Трамп заявив, що російський удар по Києву може зашкодити мирним переговорам

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський удар у Києві 14 травня, внаслідок якого загинули 24 людини, може зашкодити мирним зусиллям із припинення війни РФ проти України.

Відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One, після саміту в Китаї, Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін хотіли б домогтися врегулювання війни Росії проти України.

«До минулої ночі все виглядало добре, але вони зазнали великого удару минулої ночі. Тож це станеться [кінець війни]. Але це прикро», – сказав Трамп.