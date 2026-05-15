Трамп заявив, що російський удар по Києву може зашкодити мирним переговорам

Він додав, що Вашингтон і Пекін хотіли б домогтися врегулювання війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський удар у Києві 14 травня, внаслідок якого загинули 24 людини, може зашкодити мирним зусиллям із припинення війни РФ проти України.

Про це пише Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One, після саміту в Китаї, Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін хотіли б домогтися врегулювання війни Росії проти України.

«До минулої ночі все виглядало добре, але вони зазнали великого удару минулої ночі. Тож це станеться [кінець війни]. Але це прикро», – сказав Трамп.

  • Згідно з останніми даними, внаслідок атаки у Дарницькому районі Києва, де відбулося влучання у житловий будинок та руйнація під'їзду, загинули 24 людини, серед них 3 дитини.
