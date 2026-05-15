Російські війська вдарили з артилерії по Комишанах Херсонської області

Росіяни завдали артилерійського удару по селищу Комишани Херсонської області. Унаслідок атаки двоє людей постраждали.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 17:30 росіяни обстріляли Комишани з артилерії. Внаслідок влучання поранення дістали двоє людей — 73-річна жінка та 47-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.

Обох потерпілих госпіталізували із мінно-вибуховими травмами.

Близько 19:10 росіяни завдали удару з безпілотника по Корабельному району Херсона.

Внаслідок влучання у будівлю 48-річний чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Наразі постраждалий перебуває у лікарні. Медики надають йому допомогу.