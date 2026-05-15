СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська вдарили з артилерії по Комишанах Херсонської області

Двоє людей поранені.

Російські війська вдарили з артилерії по Комишанах Херсонської області
Комишани Херсонська область
Фото: Google Maps

Росіяни завдали артилерійського удару по селищу Комишани Херсонської області. Унаслідок атаки двоє людей постраждали.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 17:30 росіяни обстріляли Комишани з артилерії. Внаслідок влучання поранення дістали двоє людей — 73-річна жінка та 47-річний чоловік", — ідеться у повідомленні. 

Обох потерпілих госпіталізували із мінно-вибуховими травмами.

Близько 19:10 росіяни завдали удару з безпілотника по Корабельному району Херсона. 

Внаслідок влучання у будівлю 48-річний чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Наразі постраждалий перебуває у лікарні. Медики надають йому допомогу.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies