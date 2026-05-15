Російські війська атакували промислову інфраструктуру міста Запоріжжя. Поранень зазнали двоє людей, також пошкоджені будинки.

Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

"Росіяни знову атакують обласний центр", – ідеться у повідомленні.

Відомо, що удар зафіксовано по об'єкту промисловості. Пізніше стало відомо про поранених цивільних.

"Росіяни цілять у промислову інфраструктуру, проте найбільше під ударом – цивільні", – зазначив Федоров.

Станом на 19:30 відомо вже про трьох поранених. Російські безпілотники пошкодили приватні будинки.

"До медиків продовжують звертатися люди, яким потрібна допомога. Наразі це 76-річна та 64-річна жінки, та чоловік 71 року", – повідомляє Федоров.

Напередодні армія РФ завдала удару по адміністративній будівлі "Запоріжжяобленерго". Під удар потрапила будівля одного зі структурних підрозділів.