На Київщині рятувальники продовжують ліквідацію пожежі у Зоні відчуження, яка виникла через атаку ворожого дрона. Вогонь охопив понад 80 гектарів території.
Про це інформує ДСНС України.
"14 травня о 13:33 від чергового Чорнобильського радіаційно екологічного біосферного заповідника надійшло повідомлення про пожежу лісової підстилки та валежника, яка сталася внаслідок ворожої атаки БпЛА", – зазначається у повідомленні.
На місце пожежі направили вогнеборців 11-го Державного пожежно-рятувального загону м. Чорнобиль.
Станом на 16:00 15 травня ліквідація пожежі триває на трьох локаціях. Вогонь охопив понад 80 га території. Розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру.
Загалом до гасіння пожежі залучено 148 рятувальників.
Триває моніторинг ситуації для оперативного виявлення можливих відкритих осередків вогню. Ситуація повністю контрольована.
- Напередодні унаслідок атаки дронів РФ масштабні пожежі виникли у Чернігівській області. Влада заявляла про план евакуації населення.