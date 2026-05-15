Суспільство / Війна

Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу в Зоні відчуження через атаку ворожого БпЛА

Вогонь охопив понад 80 га території.

лісові пожежі у Зоні відчуження
Фото: ДСНС України

На Київщині рятувальники продовжують ліквідацію пожежі у Зоні відчуження, яка виникла через атаку ворожого дрона. Вогонь охопив понад 80 гектарів території.

Про це інформує ДСНС України. 

"14 травня о 13:33 від чергового Чорнобильського радіаційно екологічного біосферного заповідника надійшло повідомлення про пожежу лісової підстилки та валежника, яка сталася внаслідок ворожої атаки БпЛА", – зазначається у повідомленні.  

Фото: ДСНС України

На місце пожежі направили вогнеборців 11-го Державного пожежно-рятувального загону м. Чорнобиль. 

Станом на 16:00 15 травня ліквідація  пожежі триває на трьох локаціях. Вогонь охопив понад 80 га території. Розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру.  

Фото: ДСНС України

Загалом до гасіння пожежі залучено 148 рятувальників. 

Триває моніторинг ситуації для оперативного виявлення можливих відкритих осередків вогню. Ситуація повністю контрольована.

Фото: ДСНС України

