У ніч на 14 травня Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Ворог бив дронами та ракетами. Унаслідок нічної атаки Росії постраждали семеро людей, серед них дитина. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

Про це написали у телеграмі начальник ОВА Микола Калашник та пресслужба ДСНС.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Київщині

У Бориспільському районі постраждали п’ятеро людей. Чоловіка 27 років та жінку 56 років госпіталізували, у чоловіка є множинні осколкові поранення живота та грудної клітини, різані й рвані рани. У жінки - осколкові поранення, наскрізна травма обличчя.

Також постраждали дитина трьох років та дві жінки 37 і 20 років. Усім їм медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребують.

У Фастівському районі постраждали дві жінки 42 та 32 років. Одна з них отримала множинні посічені рани обох кінцівок. В іншої - стан емоційного шоку та гостра реакція на стрес. Госпіталізації не потребують. Вся необхідна медична допомога надана на місці.

У Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі та двох автомобілів, у Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки, в Броварському районі – три приватні будинки, автомобіль та підприємство. У Бориспільському районі пошкоджено багатоповерховий будинок, шість автомобілів, підприємство, приватний будинок та господарські споруди, а у Фастівському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. У Білоцерківському районі – приватний будинок.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Київщині

У багатьох місцях триває ліквідація пожеж. Всі оперативні служби працюють безперервно.