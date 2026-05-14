Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у процесі підготовки саміту Альянсу в Туреччині висловив ідею, що кожна країна-член повинна упродовж року надати 0,25% свого ВВП на потреби оборони України.

Як пише Politico, подібна домовленість могла б збільшити фінансування українського військово-промислового комплексу та закупівлі зброї утричі. За підрахунками, чверть відсотка від ВВП країн НАТО складає приблизно 143 мільярди доларів - замість 45 мільярдів, на які Україна може розраховувати зараз.

Водночас чіткі фінансові зобов'язання змінили б ситуацію, коли низка країн з ненайбільшим населенням в Європі виділяє непропорційно багато коштів для України порівняно з іншими державами, які мають потужніший людський ресурс. Йдеться про балтійські держави, країни півночі Європи та Польщу, які допомагають Києву активніше, ніж західна та південна Європа.

Проте ідея Марка Рютте поки не має достатньої підтримки. Особливо скептично до неї ставляться Франція та Велика Британія. Без консенсусу ухвалити рішення на саміті в Анкарі буде неможливо.