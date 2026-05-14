Генсек НАТО пропонує закріпити вимогу про 0,25% ВВП на допомогу Україні

В Альянсі існує несправедливий розподіл коштів, спрямованих на підтримку обороноздатності нашої держави.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у процесі підготовки саміту Альянсу в Туреччині висловив ідею, що кожна країна-член повинна упродовж року надати 0,25% свого ВВП на потреби оборони України.

Як пише Politico, подібна домовленість могла б збільшити фінансування українського військово-промислового комплексу та закупівлі зброї утричі. За підрахунками, чверть відсотка від ВВП країн НАТО складає приблизно 143 мільярди доларів - замість 45 мільярдів, на які Україна може розраховувати зараз.

Водночас чіткі фінансові зобов'язання змінили б ситуацію, коли низка країн з ненайбільшим населенням в Європі виділяє непропорційно багато коштів для України порівняно з іншими державами, які мають потужніший людський ресурс. Йдеться про балтійські держави, країни півночі Європи та Польщу, які допомагають Києву активніше, ніж західна та південна Європа. 

Проте ідея Марка Рютте поки не має достатньої підтримки. Особливо скептично до неї ставляться Франція та Велика Британія. Без консенсусу ухвалити рішення на саміті в Анкарі буде неможливо.

  • У НАТО розглядають питання доцільності проведення самітів щороку, щоб якомога рідше створювати потенційні точки напруги у відносинах з адміністрацією Дональда Трампа.
  • Цьогорічний саміт прийматиме турецька столиця, він відбудеться 7-8 липня.
