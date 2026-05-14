Суспільство / Війна

Команда Save Ukraine повернула з окупації ще вісім дітей та підлітків

На окупованих територіях все ще залишаються сотні тисяч дітей.

Фото: Bring Kids Back UA в Facebook

З російської окупації вдалося повернути 8 дітей та підлітків. Їх команда Save Ukraine врятувала минулого тижня. Усі діти жили під тиском, погрозами та постійним страхом.

Про це повідомили у Bring Kids Back UA.

Серед врятованих:

15-річна Марія, яка два роки відмовлялася ходити до російської школи, поки окупанти не почали погрожувати її мамі позбавленням батьківських прав. Через страх і тривалу ізоляцію від однолітків у дівчини погіршилося здоров’я.

21-річний Ілля, який разом із сестрою побував на допиті у ФСБ. Окупанти змушували юнака стати на військовий облік РФ, а через постійні патрулі він уже не міг вільно пересуватися містом.

15-річна Ксенія, яку в російській школі без пояснень перевели на два класи нижче. На уроках дітям систематично розповідали, що України не існує.

16-річний Лев, якому в школі встановили на телефон застосунок для стеження за дітьми. Остаточне рішення виїжджати з окупації хлопець прийняв після того, як додому принесли повістку до військкомату.

Діти перебувають у безпеці в центрах «Надії та відновлення». Там вони отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло.

"Втім сотні тисяч українських дітей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада посилює тиск, намагається стерти українську ідентичність дітей та готує підлітків до служби в російській армії", - зазначили в організації.

  • Як повідомив Лубінець, наразі з російського полону повернуто 9048 українців, а також з окупованих територій - 2134 дитини. Серед звільнених з полону - 452 цивільні особи, а гуманітарну допомогу від омбудсмана отримали тисячі українських військовополонених, які досі перебувають на території Росії. 
