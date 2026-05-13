На Миколаївщині затримали військового за підозрою у вбивстві двох побратимів

За версією слідства, підозрюваний застрелив співслужбовців з вогнепальної зброї під час конфлікту.

На Миколаївщині військовослужбовця підозрюють в умисному вбивстві двох побратимів. Підозрюваного взяли під варту.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, подія сталася 12 травня 2026 року близько 01:00 під час несення служби. Після спільного вживання алкоголю між військовослужбовцями виник конфлікт.

"Під час сварки підозрюваний, за версією слідства, узяв закріплену за ним автоматичну зброю та здійснив постріли у бік двох співслужбовців", - йдеться в повідомленні.

37-річний та 58-річний військовослужбовці загинули на місці від вогнепальних поранень.

Того ж дня підозрюваного затримали. Йому загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.