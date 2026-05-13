Галущенко поскаржився, що НАБУ не надає йому плівки у справі Міндічгейту

Детективи НАБУ відмовляються надати захисту аудіозаписи, на яких ґрунтується підозра, попри те, що плівки фактично доступні всій країні.

Про це на засіданні парламентської ТСК заявив колишній міністр юстиції Герман Галущенко, який зараз перебуває під слідством, передає кореспондент LB.ua.

«У мене є відмова від детективів надати ці плівки мені в тій частині, яка стосується моєї підозри. Це ж важливо», — сказав Галущенко.

Він наголосив, що його адвокати неодноразово зверталися з клопотанням про надання аудіозаписів, однак отримали офіційну відмову від НАБУ.

Експосадовець підкреслив, що хотів би вести дискусію лише у юридичній площині, без використання нікнеймів на кшталт «Професор», адже сьогодні його процесуальний статус — підозрюваний, і йдеться про його особисту свободу.

Галущенко також наголосив, що на жодному з оприлюднених «фрагментів немає його голосу». На його думку, нинішня доказова база фактично побудована на припущеннях та словах сторонніх осіб, що, за такою логікою, дозволяє оголосити підозру будь-кому на підставі чужої розмови — «уявіть, що дві людини десь сидять у ресторані чи вдома на кухні й говорять про третю».

Окремо підслідний зазначив, що перебуває під вартою вже три місяці.

«Уся країна обговорює ці плівки, а людина, яка позбавлена свободи, не має права їх отримати. Мені здається, що, можливо, щось у нас не так відбувається», — сказав експосадовець.

Що стосується знайомства з фігурантом справи Міндічем, Галущенко підтвердив цей факт: за його словами, їх познайомив Цукерман.

Галущенка доставили на засідання ТСК під конвоєм із СІЗО.