Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

Повітряні Сили ЗСУ збили і подавили вже 710 російських дронів

Це з 753, які Росія випустила 13 травня на Україну.

Повітряні Сили ЗСУ збили і подавили вже 710 російських дронів
F-16 в українському небі
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

13 травня росіяни атакували Україну 753 ударними БпЛА. Вдалося збити і подавити 710 із них.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Ворог випустив по нашій державі дрони типу Shahed (зокрема, реактивні), «Гербера», «Італмас», дрони-імітатори типу «Пародія». 

«З урахуванням нічної атаки (139 БпЛА), за добу понад 892 ворожих безпілотників даних типів. Основний напрямок удару - західні регіони країни. Особливість атаки - противник вкотре використав територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА в бік України», - розповіли військові.

Зафіксували влучання 27 ударних БпЛА, а також падіння збитих дронів (уламки) на 26 локаціях.

  • Володимир Зеленський, коментуючи масований обстріл, повідомив, що за даними розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies