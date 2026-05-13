Повітряні Сили ЗСУ збили і подавили вже 710 російських дронів

13 травня росіяни атакували Україну 753 ударними БпЛА. Вдалося збити і подавити 710 із них.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Ворог випустив по нашій державі дрони типу Shahed (зокрема, реактивні), «Гербера», «Італмас», дрони-імітатори типу «Пародія».
«З урахуванням нічної атаки (139 БпЛА), за добу понад 892 ворожих безпілотників даних типів. Основний напрямок удару - західні регіони країни. Особливість атаки - противник вкотре використав територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА в бік України», - розповіли військові.
Зафіксували влучання 27 ударних БпЛА, а також падіння збитих дронів (уламки) на 26 локаціях.
- Володимир Зеленський, коментуючи масований обстріл, повідомив, що за даними розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України.