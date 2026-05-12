Вищий антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Клопотання розглядає суддя Віктор Ногачевський.

Трансляцію засідання веде Суспільне.

Перед засіданням Єрмак сказав, що очікує чесного та справедливого суду. Він також відмовився коментувати суму застави. Як відомо, обвинувачення клопотатиме про утримання від вартою з можливістю застави в розмірі 180 млн грн.

Наразі Єрмак та його адвокат Ігор Фомін зайняли місця у суді.

Розпочалося засідання.

Суддя оголосив клопотання про трансляцію: прокурор САП не заперечив, але зазначив, що є частина доказів, які "не готові розголошувати у відкритому режимі".

Захист Єрмака заявив, що отримав матеріали справи лише об 11:30 і це -16 томів, і пояснив, що "не було можливості все прочитати". Тому було подано клопотання про відкладення засідання.

Суддя вирішив, що сьогодні розпочнуть свої виступи прокурори, а завтра захист зможе висловити свою позицію.

За даними прокурора САП, спочатку було кілька варіантів будівництва котеджного будівництва: розглядали можливість шести, а потім п'яти будинків,, а зупинились на чотирьох. У проєкті йшлось, що R2 - резиденція для Єрмака. R3 - для Міндіча і R4 - для Чернишова. Ще планувався будинок для загального користування під назвою R0 - для розміщення спа-зони.

Також, обвинувачення стверджує, що колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов забезпечив надання земельних ділянок для здійснення будівництва, а також узгоджував зустрічі з іншими резидентами. Крім того, він особисто підшукав та залучив інших осіб до проєкту "Династія".

Фінансування будівництва "Династії", за даними САП, здійснювалося кількома способами: поповнення фонду шляхом внесення коштів у вигляді пайових внесків, отриманих внаслідок операцій з фіктивними компаніями.; шляхом використання готівкових коштів, отриманих завдяки корупції у сфері енергетики і шляхом використання готівкових коштів, походження яких не встановлене. Д

Прокурор зазначає, що вартість проєктування котеджного містечка "Династія" - 735 тисяч доларів. З них резиденція R2 - 178 тисяч доларів.

За даними САП, Єрмак не пізніше 15 жовтня 2020 року погодив концепцію резиденції. 15 червня 2021 року розпочались будівельні роботи. У серпні 2022 у зв'язку з повільним просуванням робіт Міндіч та Єрмак залучили іншу особу (Наталію Каленкову), якій доручили забезпечувати контроль будівництва.

Прокурорка також повідомила, що в будівництво "Династії" вклали 460 млн грн. Лише на рахунки генпідрядника будівництва виплатили 264,6 млн грн. Це виявили у одному з телефонів. Вона також заявила, що Єрмак попри звільнення з ОП може чинити тиск на свідків. Зокрема, вона сказала, що був тиск на експертку, яка проводила огляд об'єктів незавершеного будівництва. Прокурорка також заявила, що Єрмак має паспорт для виїзду за кордон, а також 4 дипломатичні паспорти. З лютого 2022 по листопад 2025 року перетинав кордон 86 разів.

У засіданні суду було оголошено перерву, після якої адвокат Єрмака заявив, що сподівається на виправдальний вирок.

А сам Єрмак сказав що варто дочекатися рішення суду.

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Єрмак перед початком засідання ВАКС

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Єрмак та його адвокат перед початком засідання ВАКС

Підозра Андрію Єрмаку

Учора в Єрмака провели слідчі дії, після чого йому оголосили підозру в участі в угрупованні, що відмивало незаконно отримані кошти. Справа стосується побудови чотирьох котеджів "Династія" в Козині.

За інформацією слідства, до проєкту побудови, задум якого в Олексія Чернишова з'явився ще в 2019 році, Єрмака і Тимура Міндіча залучили в 2020 році. У 2021 почали будівництво, яке фінансували, серед іншого, за рахунок відкатів в "Енергоатомі".

Загалом за 2021-2025 роки, за інформацією слідчих, угруповання відмило 460 млн грн.

Сьогодні підозри оголосили ще шістьом людям включно з ексвіцепрем'єр-міністром.

Що каже Єрмак?

У відповіді на запит LB.ua він пов'язав оголошення йому підозри з "публічним тиском" на правоохоронні органи. Єрмак вважає підозру безпідставною.