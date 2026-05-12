У співпраці з американською компанією Palantir від червня 2022 року Україні вдалося впровадити низку рішень на основні штучного інтелекту, що допомагають Силам оборони. Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі CEO Palantir Technologies Алексом Карпом.

За чотири роки співпраці, за словами Федорова, вдалося:

створити систему, яка детально аналізує повітряні атаки на Україну з боку РФ

задіяти ШІ-рішення в роботу з розвідданими

інтегрувати ШІ-технології в планування deep strike-операцій.

“Окремий напрям – Brave1 Dataroom, створений спільно з Palantir. Це платформа, де розробники отримують доступ до реальних даних з поля бою для навчання ШІ-моделей”, – пояснив міністр.

За його словами, наразі вже понад 100 компаній тренують 80+ моделей для виявлення й перехоплення повітряних цілей у складних умовах.

Ключовими цілями у міністерстві називають:

100% ідентифікації повітряних цілей;

не менш ніж 95% перехоплення ворожих повітряних цілей;

застосування ШІ-рішень для прогнозування та протидії повітряним загрозам;

досягнення переваги у повітрі та перенесення війни на територію противника.

"Протягом зимового періоду росія застосувала проти України близько 27 тисяч ударних дронів типу «шахед». Попри це Україна послідовно нарощує спроможності з виявлення та перехоплення повітряних цілей", – зазначили в МОУ.

Федоров додав, що Україна поглиблюватиме співпрацю з американською компанією і надалі. Працюватимуть над рішеннями, які можуть забезпечити технологічну перевагу на полі бою.

Palantir Technologies – американська компанія, яку називають однією з провідних світових у сфері аналізу даних та ШІ-рішень для оборони і безпеки, чиї технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО і США. Входить до топ-10 технологічних компаній США з капіталізацією $330 мільярдів.