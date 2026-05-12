Генштаб ЗСУ: Уже 57 боїв зафіксували на фронті

Станом на 16:00 12 травня кількість атак росіян на фронті сягнула 57.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Сумщині через російські обстріли постраждали райони населених пунктів: Рижівка, Сопич, Уланове, Нескучне, Іскрисківщина, Безсалівка, Кореньок, Волфине, Сімейне, Малушине, Кучерівка, Шалигине. Хрінівка, Камінь, Лісківщина, Заріччя, Архипівка постраждали на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши дев’ять КАБ, здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано одну штурмову дію противника.

На Південно-Слобожанському росіяни чотири рази намагалися покращити своє положення в районах Стариці, Колодязного та Круглого. Дві з цих спроб тривають.

На Куп’янському, Олександрівському, Придніпровському і Краматорському ворог штурмових дій не проводив.

На Лиманському противник три рази атакував в бік Ставків та Озерного. Дві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському окупанти намагалися покращити своє становище в бік Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському росіяни здійснили 19 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка, Нове Шахове, Вільне та Кучерів Яр. Чотири з цих спроб просуватися іще тривають.

На Покровському напрямку окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка та Молодецьке. Три з цих атак іще тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулися вісім атак у бік позицій наших захисників у районах Злагоди, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Чарівного, Цвіткового та Староукраїнки. Одна з цих атак триває.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував у бік Малих Щербаків та Степового.