Генштаб ЗСУ: Уже 57 боїв зафіксували на фронті

Станом на 16:00 12 травня кількість атак росіян на фронті сягнула 57.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
На Сумщині через російські обстріли постраждали райони населених пунктів: Рижівка, Сопич, Уланове, Нескучне, Іскрисківщина, Безсалівка, Кореньок, Волфине, Сімейне, Малушине, Кучерівка, Шалигине. Хрінівка, Камінь, Лісківщина, Заріччя, Архипівка постраждали на Чернігівщині.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши дев’ять КАБ, здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано одну штурмову дію противника.
На Південно-Слобожанському росіяни чотири рази намагалися покращити своє положення в районах Стариці, Колодязного та Круглого. Дві з цих спроб тривають.
На Куп’янському, Олександрівському, Придніпровському і Краматорському ворог штурмових дій не проводив.
На Лиманському противник три рази атакував в бік Ставків та Озерного. Дві з цих атак іще тривають.
На Слов’янському окупанти намагалися покращити своє становище в бік Рай-Олександрівки.
На Костянтинівському росіяни здійснили 19 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка, Нове Шахове, Вільне та Кучерів Яр. Чотири з цих спроб просуватися іще тривають.
На Покровському напрямку окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка та Молодецьке. Три з цих атак іще тривають.
На Гуляйпільському напрямку відбулися вісім атак у бік позицій наших захисників у районах Злагоди, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Чарівного, Цвіткового та Староукраїнки. Одна з цих атак триває.
На Оріхівському напрямку противник тричі атакував у бік Малих Щербаків та Степового.