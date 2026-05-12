Сьогодні поблизу села Косарі Черкаського району сталося загорання вагонів електропотягу під час його руху.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До прибуття пожежних підрозділів залізничники здійснили евакуацію 40 пасажирів та розпочали гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

Остаточно пожежу вагонів електропотягу рятувальники ліквідували на загальній площі 180 квадратних метрів та запобігли подальшому поширенню вогню. Також до гасіння залучався пожежний потяг та місцева добровільна пожежна команда.

Постраждалих на місці події немає. Причина пожежі встановлюється.