У Чорнобильській зоні через пожежу зафіксували підвищення концентрації цезію-137 у повітрі, втім для людей небезпеки немає

Перевищення допустимих концентрацій цезію-137 у атмосферному повітрі для населення за межами Чорнобильської зони відчуження не очікується.

У Чорнобильській зоні відчуження через пожежу в природних екосистемах зафіксували підвищення концентрації цезію-137 у повітрі поблизу осередків горіння. Водночас показники залишаються значно нижчими за гранично допустимі норми, а загрози для населення за межами зони відчуження не прогнозують, повідомляє Держатом.

8 травня концентрація цезію-137 у пробах повітря на відстані 30–150 метрів від місць активного горіння сягала 680 мкБк/м³. Це перевищує контрольні рівні для території зони відчуження, однак є суттєво нижчим за допустимий рівень у 0,8 Бк/м³, встановлений нормами радіаційної безпеки України.

Інших радіонуклідів, характерних для аварійного забруднення Чорнобильської зони — зокрема стронцію-90, америцію та ізотопів плутонію — у пробах повітря не виявили. У Держатомрегулюванні пояснили це тим, що пожежа охопила відносно «чисті» території заповідника, де немає місць локалізації радіоактивних відходів.

Рівень гамма-випромінювання в зоні відчуження та на іншій території України залишається в межах багаторічних фонових показників.

За оцінками експертів, перевищення допустимих концентрацій цезію-137 за межами Чорнобильської зони не очікується. Водночас у разі перенесення продуктів горіння на великі відстані та їх осадження з пилом або опадами можливе короткострокове локальне підвищення концентрації радіонуклідів у довкіллі. У відомстві наголосили, що це не створює додаткових ризиків для населення і не потребує захисних заходів.