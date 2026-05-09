Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоПодії

У Чорнобильській зоні через пожежу зафіксували підвищення концентрації цезію-137 у повітрі, втім для людей небезпеки немає

Перевищення допустимих концентрацій цезію-137 у атмосферному повітрі для населення за межами Чорнобильської зони відчуження не очікується.

У Чорнобильській зоні через пожежу зафіксували підвищення концентрації цезію-137 у повітрі, втім для людей небезпеки немає
Пожежа у зоні відчуження
Фото: ДСНС Київщини

У Чорнобильській зоні відчуження через пожежу в природних екосистемах зафіксували підвищення концентрації цезію-137 у повітрі поблизу осередків горіння. Водночас показники залишаються значно нижчими за гранично допустимі норми, а загрози для населення за межами зони відчуження не прогнозують, повідомляє Держатом. 

8 травня концентрація цезію-137 у пробах повітря на відстані 30–150 метрів від місць активного горіння сягала 680 мкБк/м³. Це перевищує контрольні рівні для території зони відчуження, однак є суттєво нижчим за допустимий рівень у 0,8 Бк/м³, встановлений нормами радіаційної безпеки України.

Інших радіонуклідів, характерних для аварійного забруднення Чорнобильської зони — зокрема стронцію-90, америцію та ізотопів плутонію — у пробах повітря не виявили. У Держатомрегулюванні пояснили це тим, що пожежа охопила відносно «чисті» території заповідника, де немає місць локалізації радіоактивних відходів.

Рівень гамма-випромінювання в зоні відчуження та на іншій території України залишається в межах багаторічних фонових показників.

За оцінками експертів, перевищення допустимих концентрацій цезію-137 за межами Чорнобильської зони не очікується. Водночас у разі перенесення продуктів горіння на великі відстані та їх осадження з пилом або опадами можливе короткострокове локальне підвищення концентрації радіонуклідів у довкіллі. У відомстві наголосили, що це не створює додаткових ризиків для населення і не потребує захисних заходів.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies