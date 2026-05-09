Біля станції київського метро помер чоловік. Працівники метро відмовились винести дефібрилятор

Біля станції київського метро помер чоловік, а працівники метро відмовились винести дефібрилятор, щоб спробувати врятувати людину. Про це повідомила медична інструкторка та співзасновниця ініціативи РеаніМетро Марія Назарова.

“Коротко - чоловіку стало погано біля БЦ Смарт плаза на виході з метро Політех, небайдужі перехожі почали серцево-легеневу реанімацію і ТРИЧІ послали гонців в метро, щоб винести нагору дефібрилятор, який знаходиться на платформі. Не схопили самі і потягли, а просили, щоб не було паніки і поліція не гналась. Людям ТРИЧІ відмовили винести деф нагору. Чоловік не дочекався дефа, швидка продовжила реанімацію, загалом 40 хв, чоловік не вижив”, – написала Назарова.

Згодом пресслужба метро заявила, що потрібно проаналізувати кожен етап реагування, взаємодію служб та чинні процедури у подібних екстрених випадках.

Там зазначили, що наразі триває збір інформації від всіх працівників, які були на станції, аби детально опрацювати хронологію події та обставини. За результатами буде переглянуто чинні алгоритми взаємодії між працівниками метро та поліції. Зокрема тоді, коли випадок трапляється поруч із станціями метрополітену.

“Автоматичні зовнішні дефібрилятори зʼявилися на станціях київського метро у 2020 році. За цей час їх десятки разів використовували для надання домедичної допомоги, і вони вже неодноразово допомагали рятувати життя пасажирів. Використовують їх відповідно до затверджених алгоритмів”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що ця трагічна ситуація вкотре підтверджує, наскільки критично важливою є наявність автоматичних зовнішніх дефібриляторів у місцях з великою кількістю людей. Тож метро спільно з працівниками поліції, врахувавши ситуацію, перегляне алгоритми використання дифібриляторів.