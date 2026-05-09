Апеляція ВАКС постановила стягнути з колишнього голови ДФС Романа Насірова понад 11 млн грн збитків

Раніше цього місяця апеляція ВАКС підтвердила 6 років ув'язнення для ексголови ДФС Насірова у "газовій справі". 

Роман Насіров (архівне фото)
Фото: Центр протидії корупції

У пʼятницю, 8 травня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) завершила розгляд апеляційної скарги представника цивільного позивача – Акціонерного товариства «Укргазвидобування» на вирок ВАКС від 31.10.2025, яким колишнього Голову Державної фіскальної служби визнано винуватим у зловживанні службовим становищем.

Згідно з матеріалами справи, йдеться про Романа Насірова

Водночас колишнього директора одного з департаментів ДФС було виправдано у зв’язку з недоведеністю обвинувачення у пособництві вчиненню цього злочину.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні цивільного позову АТ «Укргазвидобування» про відшкодування майнової шкоди до ексочільника ДФС, а цивільний позов до колишнього директора одного з департаментів ДФС залишив без розгляду.

За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу та змінила вирок у частині вирішення цивільного позову.

Суд апеляційної інстанції постановив стягнути з ексочільника ДФС матеріальну шкоду, завдану внаслідок кримінального правопорушення, у розмірі 11 248 833 грн.

В іншій частині апеляційну скаргу залишено без задоволення, а вирок — без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

На початку квітня апеляція ВАКС підтвердила 6 років ув'язнення для ексголови ДФС Насірова у "газовій справі". Ексголову ДФС визнали винним у зловживанні службовим становищем, через що державі було завдано збитків на понад 2 млрд грн.

Ексголову ДФС Насірова звинувачують у причетності до "газової справи" Олександра Онищенка, в котрій він із пособником видав незаконний наказ про розстрочення грошових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та ухилення від сплати податкового боргу шляхом його розстрочення. В результаті держава зазнала близько 2 млрд грн збитків. 

Також Насірова судять у справі про рекордний хабар у розмірі 5,5 млн доларів, отриманий за відшкодування ПДВ.  - За версією слідства, Насіров отримав 5,5 млн доларів від власника "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.  Гроші передавалися через його тестя Олександра Глімбовського та радника Олександра Костенка.

