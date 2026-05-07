Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ГоловнаСуспільствоЖиття

ВАКС визнав винуватим заступника голови Рівненської облради у справі про хабар на пів мільйона гривень

Його засудили до 9 років позбавлення волі з трирічною забороною працювати в органах місцевого самоврядування. Також суд постановив конфіскувати 500 000 грн його майна.

ВАКС визнав винуватим заступника голови Рівненської облради у справі про хабар на пів мільйона гривень
Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів із дня його проголошення
Фото: Судова влада

Вищий антикорупційний суд визнав сьогодні винуватим заступника голови Рівненської облради, йдеться у пресрелізі суду.

Суд визнав винуватим посадовця у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 – одержання хабаря в особливо великому розмірі або топпосадовцем і ч. 2 ст. 369-2 КК України – отримання грошей за обіцянку вплинути на рішення влади.

Його засудили до 9 років позбавлення волі з трирічною забороною працювати в органах місцевого самоврядування. Також суд постановив конфіскувати 500 000 грн його майна.

До набрання вироком законної сили він має прибувати за кожною вимогою до суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до Державної міграційної служби документи, що дають право на виїзд і вʼїзд в Україну.

Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів із дня його проголошення.

  • У травні 2024 року Служба безпеки України заявила, що спільно з НАБУ і САП викрили заступника голови Рівненської облради на хабарі у понад півмільйона гривень. За цю суму чиновник начебто мав вирішити земельні та майнові питання місцевого підприємця. За даними Центру протидії корупції, йдеться про Сергія Свисталюка.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies