ВАКС визнав винуватим заступника голови Рівненської облради у справі про хабар на пів мільйона гривень

Його засудили до 9 років позбавлення волі з трирічною забороною працювати в органах місцевого самоврядування. Також суд постановив конфіскувати 500 000 грн його майна.

Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів із дня його проголошення

Вищий антикорупційний суд визнав сьогодні винуватим заступника голови Рівненської облради, йдеться у пресрелізі суду.

Суд визнав винуватим посадовця у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 – одержання хабаря в особливо великому розмірі або топпосадовцем і ч. 2 ст. 369-2 КК України – отримання грошей за обіцянку вплинути на рішення влади.

Його засудили до 9 років позбавлення волі з трирічною забороною працювати в органах місцевого самоврядування. Також суд постановив конфіскувати 500 000 грн його майна.

До набрання вироком законної сили він має прибувати за кожною вимогою до суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до Державної міграційної служби документи, що дають право на виїзд і вʼїзд в Україну.

Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів із дня його проголошення.