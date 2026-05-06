Працівника СБУ затримали на хабарі 34 тисячі доларів за схему фіктивного бронювання

Окрім співробітника СБУ, викрито і його спільника-підприємця.

Фото: Telegram Руслан Кравченко

Працівника СБУ затримали на хабарі у 34 тисячі доларів США.

Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

"Викрито та припинено протиправну діяльність чинного співробітника СБУ та його спільника-підприємця, які організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Вартість «послуг» становила 8,5 тисяч доларів США. За ці гроші чоловіків оформлювали працівниками підприємства без фактичного виконання роботи чи перебування на робочому місці.

Схему викрили після того, як один із потенційних «клієнтів» звернувся до правоохоронців. Сьогодні співробітника СБУ затримано безпосередньо під час отримання 34 тисяч доларів США.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

"Досудове розслідування триває. Встановлюємо інших осіб, причетних до функціонування цієї схеми", - заявив Руслан Кравченко.

