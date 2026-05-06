Окрім співробітника СБУ, викрито і його спільника-підприємця.

Працівника СБУ затримали на хабарі у 34 тисячі доларів США.

Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

"Викрито та припинено протиправну діяльність чинного співробітника СБУ та його спільника-підприємця, які організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Фото: Telegram Руслан Кравченко

Вартість «послуг» становила 8,5 тисяч доларів США. За ці гроші чоловіків оформлювали працівниками підприємства без фактичного виконання роботи чи перебування на робочому місці.

Схему викрили після того, як один із потенційних «клієнтів» звернувся до правоохоронців. Сьогодні співробітника СБУ затримано безпосередньо під час отримання 34 тисяч доларів США.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

"Досудове розслідування триває. Встановлюємо інших осіб, причетних до функціонування цієї схеми", - заявив Руслан Кравченко.