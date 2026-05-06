Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоЖиття

ДСНС: від початку року в Україні на воді загинули 135 людей, серед них 10 дітей

Цьогоріч кількість жертв на водоймах зменшилася на 44%.

ДСНС: від початку року в Україні на воді загинули 135 людей, серед них 10 дітей
Фото: ДСНС України

Від початку року в Україні на воді загинули 135 людей, серед них 10 дітей. Ще 74 особи вдалося врятувати, з них 23 дитини.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький. 

За його словами, цього року кількість загиблих на водних об’єктах зменшилася на 44% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Він закликав органи місцевого самоврядування об’єктивно визначити та впорядкувати місця масового відпочинку біля води для безпеки людей. 

"Попри позитивну динаміку, ситуація залишається тривожною, адже кожна така втрата - це трагедія. Більшість нещасних випадків стається через нехтування елементарними правилами безпеки. Важливо пам’ятати, що купатися слід лише у спеціально відведених і перевірених місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння та не залишати дітей без нагляду навіть на мить", – закликав Віктор Вітовецький. 

У ДСНС нагадують, перед тим як заходити у воду, варто оцінити власні сили та стан здоров’я, не запливати далеко і уникати небезпечних ігор. Якщо бачите, що хтось тоне, не ризикуйте власним життям без підготовки – краще негайно покликати на допомогу рятувальників.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies