ДСНС: від початку року в Україні на воді загинули 135 людей, серед них 10 дітей

Від початку року в Україні на воді загинули 135 людей, серед них 10 дітей. Ще 74 особи вдалося врятувати, з них 23 дитини.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький.

За його словами, цього року кількість загиблих на водних об’єктах зменшилася на 44% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Він закликав органи місцевого самоврядування об’єктивно визначити та впорядкувати місця масового відпочинку біля води для безпеки людей.

"Попри позитивну динаміку, ситуація залишається тривожною, адже кожна така втрата - це трагедія. Більшість нещасних випадків стається через нехтування елементарними правилами безпеки. Важливо пам’ятати, що купатися слід лише у спеціально відведених і перевірених місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння та не залишати дітей без нагляду навіть на мить", – закликав Віктор Вітовецький.

У ДСНС нагадують, перед тим як заходити у воду, варто оцінити власні сили та стан здоров’я, не запливати далеко і уникати небезпечних ігор. Якщо бачите, що хтось тоне, не ризикуйте власним життям без підготовки – краще негайно покликати на допомогу рятувальників.