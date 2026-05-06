Упродовж дня, 6 травня, російські війська майже 80 разів ворог атакував п’ять районів Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська, Мозолевська й Мирівська громади. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, приватні будинки та автівки.

На Криворіжжі росіяни били по райцентру, Новопільській і Грушівській громадах. Понівечені підприємство, інфраструктура та заправка.

На Синельниківщині під ворожим ударом опинилася Васильківська громада. Пошкоджено приватний будинок. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 10-річну дівчинку.

У Кам’янському районі цілили по Жовтих Водах. Пошкоджена інфраструктура.

У Самарівському районі ворог атакував Самар та Губиниську громаду. Понівечені підприємства.