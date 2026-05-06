24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала п'ять районів Дніпропетровщини, поранено дитину

Упродовж дня окупанти атакували область майже 80 разів.

РФ атакувала п'ять районів Дніпропетровщини, поранено дитину
наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 6 травня, російські війська майже 80 разів ворог атакував п’ять районів Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська, Мозолевська й Мирівська громади. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, приватні будинки та автівки.

На Криворіжжі росіяни били по райцентру, Новопільській і Грушівській громадах. Понівечені підприємство, інфраструктура та заправка. 

На Синельниківщині під ворожим ударом опинилася Васильківська громада. Пошкоджено приватний будинок. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 10-річну дівчинку. 

У Кам’янському районі цілили по Жовтих Водах. Пошкоджена інфраструктура. 

У Самарівському районі ворог атакував Самар та Губиниську громаду. Понівечені підприємства.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies