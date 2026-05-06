У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ГоловнаСуспільствоПодії

У Кривому Розі головного інженера теплоцентралі підозрюють у недбалості, що спричиноло проблеми з теплом протягом двох зим

За даними слідства, через його рішення частина тепломереж вийшла з ладу.

У Кривому Розі головного інженера теплоцентралі підозрюють у недбалості, що спричиноло проблеми з теплом протягом двох зим
Фото: прокуратура

У Кривому Розі повідомили про підозру головному інженеру теплогенеруючого підприємства через проблеми з теплопостачанням у місті протягом двох опалювальних сезонів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, через його рішення частина тепломереж вийшла з ладу, а мешканці чотирьох районів у 2023–2025 роках залишалися без стабільного тепла. В окремих квартирах температура опускалася до +10°C. Збитки оцінюють майже у 30 млн грн.

Слідство вважає, що після підриву дамби Каховської ГЕС у червні 2023 року інженер розпорядився припинити підживлення тепломереж водою та зупинити насоси, хоча обмежень для об’єктів критичної інфраструктури не було. 

Це призвело до падіння тиску в системі та корозії труб. Надалі підприємству довелося додатково використати понад 1,8 млн кубометрів води для підживлення мереж. 

Посадовцю інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies