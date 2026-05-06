У Кривому Розі головного інженера теплоцентралі підозрюють у недбалості, що спричиноло проблеми з теплом протягом двох зим

За даними слідства, через його рішення частина тепломереж вийшла з ладу.

У Кривому Розі повідомили про підозру головному інженеру теплогенеруючого підприємства через проблеми з теплопостачанням у місті протягом двох опалювальних сезонів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, через його рішення частина тепломереж вийшла з ладу, а мешканці чотирьох районів у 2023–2025 роках залишалися без стабільного тепла. В окремих квартирах температура опускалася до +10°C. Збитки оцінюють майже у 30 млн грн.

Слідство вважає, що після підриву дамби Каховської ГЕС у червні 2023 року інженер розпорядився припинити підживлення тепломереж водою та зупинити насоси, хоча обмежень для об’єктів критичної інфраструктури не було.

Це призвело до падіння тиску в системі та корозії труб. Надалі підприємству довелося додатково використати понад 1,8 млн кубометрів води для підживлення мереж.

Посадовцю інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).