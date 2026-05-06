СБУ заочно повідомила про підозру російському окупанту в розстрілі цивільних на Лиманському напрямку

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру командиру взводу штурмової роти 237-го танкового полку армії РФ Василю Блащуку у справі про розстріл цивільних на Лиманському напрямку. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, у вересні 2025 року під час боїв поблизу селища Шандриголове на Донеччині він наказав підлеглим відкривати вогонь по цивільних жителях. Наказ кілька разів повторювали через радіостанцію під час штурму позицій Сил оборони.

Слідчі задокументували, що після цього російські військові стріляли по місцевих жителях, які траплялися на маршруті пересування підрозділу. Блащуку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 ККУ — воєнні злочини, що спричинили загибель людей.