На створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 у Києві потрібно близько 9 млрд грн, - Кличко

На закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 у Києві потрібно близько 9 млрд грн.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Київ продовжує готуватися до наступної зими. Ми робимо все, що в силах міста. Центральна ж влада, публічно заявляючи, що допомагатиме, робити цього не збирається. Міністерство розвитку громад та територій пообіцяло державне фінансування та саме запропонувало підрядників для відновлювальних робіт на ТЕЦ-5.Тепер, коли минув час, держава, фактично, умиває руки. В міністерстві заявили, мовляв, це справа тільки Києва. Тобто знову політика. Київ намагаються загнати в кут. Ситуація загрозлива. Адже йдеться про те, як переживуть зиму кияни, як функціонуватиме місто", - написав Кличко.

Він наголосив, що Києву необхідно терміново віднайти ще 3 млрд грн. Загалом, за його словами, на закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 млрд грн.

"Столиця, разом з тим, продовжує реалізовувати проєкти і з відновлення пошкоджених ворогом обʼєктів, і з будівництва системи резервного теплопостачання. В межах тих, коштів, які є у міста, і за запозичені в партнерів кошти", - додав Кличко.