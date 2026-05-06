На створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 у Києві потрібно близько 9 млрд грн, - Кличко

За словами мера, столиці наразі необхідно терміново віднайти ще 3 млрд грн. 

Київська ТЕЦ-5
Фото: Вікі/Cherubic

На закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 у Києві потрібно близько 9 млрд грн.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. 

"Київ продовжує готуватися до наступної зими. Ми робимо все, що в силах міста. Центральна ж влада, публічно заявляючи, що допомагатиме, робити цього не збирається. Міністерство розвитку громад та територій пообіцяло державне фінансування та саме запропонувало підрядників для відновлювальних робіт на ТЕЦ-5.Тепер, коли минув час, держава, фактично, умиває руки. В міністерстві заявили, мовляв, це справа тільки Києва. Тобто знову політика. Київ намагаються загнати в кут. Ситуація загрозлива. Адже йдеться про те, як переживуть зиму кияни, як функціонуватиме місто", - написав Кличко.

Він наголосив, що Києву необхідно терміново віднайти ще 3 млрд грн. Загалом, за його словами, на закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 млрд грн.

"Столиця, разом з тим, продовжує реалізовувати проєкти і з відновлення пошкоджених ворогом обʼєктів, і з будівництва системи резервного теплопостачання. В межах тих, коштів, які є у міста, і за запозичені в партнерів кошти", - додав Кличко.

  • Як повідомлялося, наразі єдиного рішення забезпечення теплопостачання усіх територій, залежних від пошкодженої росіянами ТЕЦ-5 в Києві, немає. Зона Теремків і довкола них є останньою в ланцюжку постачання, тому вона є проблемною. Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомляв, що залежну від ТЕЦ-5 територію Теремків планують підключити до відповідної котельні через трубопроводи, а для всіх інших територій розроблятимуть окремі рішення. 
