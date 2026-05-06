У Харкові внаслідок ударів Росії пошкоджено 7 приватних будинків

Росіяни знову атакували Харків.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Унаслідок влучання «шахеду» по приватному будинку у Новобаварському районі утворилася пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Ще один удар ворог завдав по Шевченківському району.

"Горить приватний будинок, у який сталося влучання, також пошкоджені сусідські обійстя (кількість уточнюється). Інформація про постраждалих наразі відсутня", - зазначив Терехов.

Він додав, що загалом пошкоджено 7 приватних будинків у Новобаварськиу районі. Одна людина постраждала - в неї гостра реакція на стрес.