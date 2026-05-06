Всупереч пропозиції режиму тиші: Росія атакувала ракетами і дронами

У ніч на 6 травня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 2 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області, 1 керованою авіаційною ракетою Х-31 з повітряного простору Курської області, а також 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із російських напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово та окупованих Криму й Донецька.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет, однієї керованої авіаракети і 9 ударних БпЛА на восьми локаціях, збиття уламків – на одній. Про це повідомили в Повітряних силах.

“За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів «Пародія» на півночі та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Україна пропонувала Росії режим тиші із опівночі 6 травня з можливістю продовжити його надалі. Вона діятиме дзеркально.