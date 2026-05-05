В Дніпрі оголосили про підозру директору полігону ТПВ через пожежу, що спричинила збитки екології на 8 млн грн

Пожежа на полігоні сталась у серпні 2025 і охопила площу 2,2 га.

Директору підприємства в Дніпрі оголосили про підозру після масштабної пожежі на полігоні твердих побутових відходів.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, пожежа сталася у серпні 2025 року у Дніпровському районі. Вогонь поширився на площу 2,2 га і не вщухав протягом двох діб. Екологічні збитки становлять майже у 8 млн грн.

"Слідчі вважають, що до цього призвела бездіяльність посадовця, відповідального за експлуатацію об’єкта. Він не забезпечив належну охорону території та не організував базові заходи пожежної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Через масштабне займання в атмосферу потрапили значні обсяги шкідливих речовин, зокрема діоксид вуглецю та діоксид азоту. Загальна маса викидів, за результатами експертизи, становить близько 1700 тонн.

Фото: Офіс Генпрокурора

Директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 241 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - забруднення атмосферного повітря та службова недбалість.