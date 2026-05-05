Під час обшуків вилучили продукцію і майно на понад 4 млн грн.

У Дніпрі поліція викрила мережу підпільного виробництва та продажу фальсифікованого алкоголю. Про це повідомляє Нацполіція.

За даними слідства, жителі міста організували повний цикл — від виготовлення до збуту. Цех облаштували у Дніпрі, а продукцію зберігали в орендованих гаражах і складах. Контрафакт продавали оптом і вроздріб через підконтрольні магазини області. Для маскування використовували підроблені акцизні марки та етикетки відомих брендів.

Правоохоронці провели 36 обшуків. Вилучили понад 3500 літрів спирту, більш як 4000 літрів алкоголю у пляшках і 2100 літрів у тетрапаках, близько 10 тисяч пачок тютюнових виробів без акцизу, обладнання, тару, чорнові записи, комп’ютерну техніку, гроші та шість автомобілів.

Досудове розслідування триває за статтями про незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів і використання підроблених акцизних марок. Правоохоронці встановлюють усіх причетних.