Москва другу дробу збиває дрони

Російську столицю другу добу поспіль атакують дрони. Агентство "Интерфакс" пише, що збили 13 безпілотників, що прямували на Москву.
Загалом з 9 ранку і по 14 годину, згідно з офіційними повідомленнями росіян, збили 88 дронів. До того російські об'єкти атакували вночі.
Міноборони Росії стверджує, що сьогодні дрони збивали над 13 регіонами Росії і Кримом.
- Учора вночі дрон влучив по будинку в Москві. Влада посилила захист столиці на тлі підготовки до святкування 9 травня. Уперше за роки Кремль вирішив відмовитися від параду з військовою технікою, а також висунув Україні пропозицію про режим тиші 8 й 9 числа. Український президент на це відповів пропозицією режиму тиші починаючи з 6 травня. Сили оборони діятимуть дзеркально до дій окупантів.