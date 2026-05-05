Квітень став другим за кількістю КАБів місяцем від початку повномасштабного вторгнення

Упродовж місяця на фронті відбулося 5 085 боєзіткнень.

Каби під крилом винищувича, ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

У квітні Росія запустила по території України майже 7000 керованих авіабомб. Більше було лише в березні – 7 987.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони

Водночас не знижується інтенсивність бойових дій. Упродовж місяця на фронті відбулося 5 085 боєзіткнень. Неодноразово їх кількість за добу перевищувала 200, зокрема 26 квітня – 241. 

«Навіть на Великдень, під час так званого «перемирʼя», було зафіксовано понад 100 боєзіткнень», – зауважили у міністерстві. 

У порівняні з попередніми місяцями дещо зменшилась кількість артилерійських обстрілів. У квітні їх зафіксовано трохи більше за 96 000, серед яких – 2 322 з РСЗВ.

  • У квітні українські deep strike уразили 14 НПЗ і терміналів, 2 заводи, а також судна та авіацію.
