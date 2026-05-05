Головне за ніч та ранок вівторка, 5 травня: удари по Полтавщині, майже 150 боєзіткнень, атака на порт в Одесі

Нічна повітряна атака , 149 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, удари ракетами "Фламінго" по оборонному підприємстві в Чувашії.

Унаслідок російського удару по Полтавській області загинули двоє рятувальників.

Вони в складі загонів ДСНС прибули на місце першого удару по об’єкту газовидобування, і ворог атакував його повторно.

Загиблими є заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко – Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві в 2024 році було врятовано 17 людей, повідомив міністр внутрішніх справ.

Другий загиблий – пожежний-рятувальник Дмитро Скриль, що служив у ДСНС понад 20 років.

Унаслідок повторного удару загинули ще 2 людей, 8 – поранені. 23 рятувальники отримали травми. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхні життя.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Білицьке, Покровськ, Гришине, Родинське, Удачне, Новопавлівка, Новоолександрівка, Молодецьке, Новомиколаївка та Муравка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів у районах населених пунктів Варварівка, Добропілля, Залізничне, Гірке, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Яблукове, Святопетрівка, Чарівне, Верхня Терса та Воздвижівська.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 970 солдатів РФ, по 3 танки та бойові броньовані машини, 80 артилерійських систем, 3 РСЗВ та 4 засоби ППО. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 336 120 солдатів.

У ніч на 5 травня Росія атакувала 11-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської, Воронезької та Брянської областей, а також 164-ма ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”. Била з російських напрямків Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово та з окупованої АР Крим.

Зафіксовано влучання восьми ракет і 14 дронів на 14 локаціях. Падіння уламків – ще на 10 локаціях, повідомили в Повітряних силах.

Станом на 09.00 ППО збила і подавила 1 балістичну ракету та 149 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронамів-імітаторів “Пародія” на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Сьогодні, 5 травня, російська армія атакувала порт у Одесі і пошкодила цивільне судно, повідомили у Адміністрації морських портів України.

«Зранку ворог завдав удару по порту Великої Одеси. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Островів Кука. Екіпаж не постраждав», – розповіли там.

Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби.

У місті Чебоксари, столиці Чувашії, внаслідок ракетної атаки зайнялася пожежа на оборонному підприємстві "ВНДІР-Прогрес".

Місцева влада обмежилася сухим повідомленням про загрозу обстрілу і відсутність постраждалих. Проте очевидці стверджують, що ракета влучила у завод, який виробляє для російської армії антени для протидії дронам і засобам РЕБ.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що удару по військово-промислових об’єктах ворога в Чебоксарах завдали ракетами “Фламінго”. Вони пролетіли понад 1500 кілометрів.

Загалом велика частина території країни-агресора перебувала під атакою безпілотників та інших засобів ураження. Аеропорти не приймали рейси одразу у 15 містах: Пермі, Челябінську, Чебоксарах, Орську, Іжевську, Тамбові, Оренбурзі, Уфі, Ульяновську, Казані, Нижньокамську, Пензі, Нижньому Новгороді, Пскові і Самарі.

Серед членів екіпажу лайнера MV Hondius, на якому зафіксовані випадки захворювання на хантавірус, є п’ятеро громадян України.

Як зазначили в МЗС України, проблем зі здоровʼям в українців не зафіксовано.

Згідно з офіційною інформацією від Oceanwide Expeditions, судно перебуває біля узбережжя Кабо-Верде. Вживаються суворі запобіжні заходи, включаючи ізоляцію, гігієнічні протоколи та медичний моніторинг.

Тримаймося!