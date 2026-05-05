СБУ та Нацполіція затримали агентку Росії, яка готувала теракт у Житомирі, видаючи себе за поштового кур’єра.Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Жінка готувала підрив адмінбудівлі одного з підрозділів Збройних Сил України в обласному центрі.

Як встановило розслідування, фігурантка мала під виглядом кур’єра доставити у приміщення поштове відправлення, в середині якого знаходилась саморобна бомба.

Після передачі “посилки” російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати її.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агентку, коли вона підготувала вибухівку і придбала уніформу однієї із відомих служб поштової доставки.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалася завербована рашистами наркозалежна мешканка Ізмаїла на Одещині. У поле зору російських спецслужбістів вона потрапила, коли шукала у Телеграм-каналах “швидкі заробітки на дозу”.

Після вербування жінку “відрядили” до Житомира, де вона орендувала квартиру і приступила до виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) за інструкцією від двох кураторів з РФ.

Задокументовано, що вони доручили агентці “підсилити” бомбу металевими гайками і болтами та спорядити мобільним телефоном для дистанційної активації. Далі фігурантка провела дорозвідку біля потенційної “цілі” та узгодила з російськими спецслужбістами час та локацію запланованого теракту.

Паралельно з цим зловмисниця фотографувала та знімала на відео периметри інших військових об’єктів у Житомирі, поблизу яких ворог готував наступні підриви.

Під час обшуку в орендованій квартирі затриманої вилучено готовий СВП, хімічні компоненти для виготовлення саморобної вибухівки, уніформу кур’єра і смартфон із доказами підготовки до замаху.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.