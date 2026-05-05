Суспільство / Війна

Росіяни обстріляли об’єкти Укрзалізниці у трьох областях

Люди не постраждали. 

Росіяни обстріляли об'єкти Укрзалізниці у трьох областях
наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Російські війська атакували об’єкти Укрзалізниці у трьох областях. Є ушкодження, але люди не постраждали.

Про це у телеграмі написав віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Сьогодні, 5 травня, близько 07:30 на Харківщині ворожий БПЛА атакував та знищив вагон.

Спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена. Попередньо минулося без постраждалих.

На Полтавщині ворожий безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Без постраждалих. Пошкоджено вагон, внаслідок вибуху сталося займання. 

Ще один з російських ударів відбувся по станції на Дніпропетровщині. Під час атаки БПЛА пошкоджено електровоз, який знаходився на колії. 

Поїзд зупинили попередньо через дронову небезпеку. Тож працівники так само були завчасно попереджені та перебували в укритті. Постраждалих немає.

