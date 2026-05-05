Двоє чоловіків постраждали на Чернігівщині унаслідок обстрілу

Наслідки російської атаки на Чернігівщині

У Чернігівській області через російську атаку постраждали двоє чоловіків. Понівечений будинок, зафіксували влучання по території лісництва.

Про це повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій.

У одному з населених пунктів Городнянської територіальної громади Чернігівського району внаслідок ударів по приватному сектору загорівся житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Постраждали двоє чоловіків 1966 та 1995 років народження. Їх госпіталізували до лікарні.

Зафіксоване влучання по території лісництва. Там теж пожежу ліквідували.