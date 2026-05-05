Упродовж доби російська армія понад 20 разів атакувала 5 районів Дніпропетровщини. Била ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками. Двоє людей дістали поранення у Дніпрі та Нікопольському районі.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

Вночі росіяни били по Дніпру. Постраждав 62-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Окрім житлової забудови, є пошкодження на території підприємства.

У Дніпровському районі росіяни вдарили по Слобожанській громаді. Пожежу рятувальники загасили. Там понівечений об'єкт інфраструктури.

У Самарівському районі під атакою була Перещепинська громада. Пошкоджені агропідприємство, заправка, інфраструктура, приватні будинки.

На Нікопольщині цілили по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Томаківській та Мирівській громадах. Понівечені ліцей, автівки та приватний будинок. Поранень дістала одна людина.

Завдав удару ворог й по Слов'янській громаді, що на Синельниківщині. Пошкоджено будівлю храму.

У Кривому Розі через ранкову атаку понівечена інфраструктура.