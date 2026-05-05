Унаслідок російського удару по Полтавській області загинули двоє рятувальників. Вони в складі загонів ДСНС прибули на місце першого удару по об’єкту газовидобування, і ворог атакував його повторно.

Загиблими є заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко – Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві в 2024 році було врятовано 17 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ.

“Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів, запобігав техногенним катастрофам, власноруч ліквідовуючи пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури”, – сказав Клименко.

Другий загиблий – пожежний-рятувальник Дмитро Скриль, що служив у ДСНС понад 20 років.

“Неодноразово брав участь у ліквідації складних пожеж на об’єктах нафтогазової промисловості, спричинених ворожими обстрілами. Відповідальний та професійний рятувальник, який добре знав свою роботу і виконував її там, де було найважче”, – сказав міністр.

Внаслідок повторного удару загинули ще 2 людей, а 8 – поранені. 23 рятувальники отримали травми. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхні життя.

“Це свідомі удари по тих, хто рятує життя. Ми фіксуємо кожен воєнний злочин рф. Ворог має понести відповідальність за вбивства українців”, – наголосив Клименко.