В Україні засудили військового інструктора у відставці, який працював на ФСБ

Інструктор-іноземець на початку 2024 року прибув в Україну для тренування мобілізованих.

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав завербований ФСБ колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн.

Про це інформує Служба безпеки України.

Співробітники СБУ затримали його у жовтні 2025 року за місцем тимчасового проживання. Як встановило розслідування, агент "зливав" рашистам інформацію про Сили оборони України і готувався до вчинення терактів.

За матеріалами провадження, іноземець має професійні знання з вогневої і тактичної підготовки. На початку 2024 року він прибув до нашої держави, щоб тренувати мобілізованих.

Утім, невдовзі він "згорнув" цю роботу і почав шукати "легкі заробітки" у прокремлівських інтернет-спільнотах. Там на нього вийшов співробітник ФСБ, який запропонував "швидкі підробітки" в обмін на співпрацю.

Після вербування агент почав передавати рашистам інформацію про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він спілкувався раніше.

Також він підготував для агентурного "звіту" координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де свого часу тренував мобілізованих.

Згодом іноземець отримав замовлення від ФСБ на підготовку серії терактів. Для цього він одержав від куратора з РФ інструкцію для виготовлення саморобної бомби та геолокацію схрону, з якого забрав пістолет з двома спорядженими магазинами.

Задокументувавши кожен крок російського агента, контррозвідка СБУ затримала його на етапі планування замовних терактів.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, зловмисника визнано винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому вісім з половиною років позбавлення волі. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.