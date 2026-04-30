Право

Суд відправив під варту начальника слідчого відділу УСБУ Полтавщини із можливістю застави

Розмір застави складає 5 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив під варту начальника слідчого відділу УСБУ Полтавщини із можливістю застави.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). 

«29 квітня 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави до начальника слідчого відділу УСБУ в Полтавській області», – йдеться у повідомленні. 

Деталі справи

  • Днями повідомили про підозру начальнику слідчого відділу УСБУ в Полтавській області, його підлеглому та адвокату. Перед цим повідомляли, що працівників СБУ та їхнього посередника викрито одразу після одержання другої частини неправомірної вигоди – 55 тис. дол. США.
  • Слідством встановлено, що вони за посередництва адвоката вимагали 110 тис. дол. США від власника підприємства, а натомість обіцяли забезпечити укладення угоди про визнання винуватості з директором цього підприємства, щодо якого розслідується кримінальне провадження за фактом постачання до РФ обладнання через підставні фірми в Казахстані. Також обіцяли припинити кримінальне переслідування, зокрема, не звертатися до суду з клопотанням про тримання під вартою та арешт майна його товариства.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies