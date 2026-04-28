Судитимуть екскерівника «Львівгазу», якого обвинувачують у схемі із завищенням тарифів

В офіційні розрахунки внесли неправдиві дані.

До суду скерували справу щодо одного з колишніх членів правління АТ «Львівгаз», якого обвинувачують у схемі із завищенням тарифів на розподіл газу. 

У Офісі генпрокурора кажуть, що це дозволило безпідставно включити до платіжок майже 3,7 млн грн.

Схема полягала у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних розрахунків обсягів нормативних втрат газу. Це показник, який враховується під час формування тарифу: чим більші втрати - тим вища ціна для споживача.

В офіційні розрахунки вносили неправдиві дані. Зокрема, завищили кількість зношених газопроводів і обладнання, які нібито експлуатуються понад 25 років. Саме такі об’єкти дають більші «нормативні втрати».

У результаті ці втрати штучно збільшилися майже на 2,82 млн кубометрів на рік. Це автоматично вплинуло на розрахунки тарифу: його підвищили на 14,8 грн за тисячу кубометрів газу. 

Це дало змогу АТ «Львівгаз» безпідставно включити до вартості послуг майже 3,7 млн грн. Відповідно до договорів цю суму сплатили комунальні підприємства області: «Залізничнетеплоенерго», «Львівтеплоенерго», «Стрийтеплоенерго», «Червоноградтеплокомуненерго», «Дрогобичтеплоенерго».

Цими грошима підозрюваний, як один з керівників товариства, міг розпоряджатися на власний розсуд.

Йому інкримінували заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

