На Буковині зупинили тіньовий експорт лісу до Молдови на 10 мільйонів гривень

На Буковині правоохоронці перекрили тіньовий експорт лісу до Молдови. У межах 26 обшуків вилучено 10 мільйонів готівки.
Про це інформує Офіс генпрокурора.
"Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами БЕБ, Національною поліцією та СБУ зупинили масштабну схему незаконного експорту лісоматеріалів до Молдови", – ідеться у повідомленні.
Як встановили правоохоронці, організатором є керівник приватного підприємства, який у 2024–2025 роках скуповував необліковану деревину, оформлював її за підробленими документами про походження та вивозив за кордон.
До цієї діяльності були залучені підприємці, працівники лісництва і водії, які забезпечували перевезення незаконно заготовленого лісу.
22 квітня правоохоронці провели 26 обшуків на деревообробних підприємствах, у складських і офісних приміщеннях, транспортних засобах та за місцями проживання причетних осіб у Чернівецькій області.
У межах обшуків вилучено близько 1 000 м³ лісодеревини (кругляку), товарно-транспортні документи та бірки для маркування. Також готівку: понад 48 тис. євро, 4,5 тис. доларів США і понад 500 тис. грн, а також мобільні телефони, відеореєстратори та чорнові записи.
Загальна вартість вилученого близько 10 млн грн.
Двом керівникам приватних підприємств з лісової та деревообробної галузі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201-1 Кримінального кодексу України.
Встановлюються усі учасники схеми.