«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко оприлюднила інформацію про стан ремонту доріг в Україні

Вже ліквідували понад 5,7 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття.

Свириденко оприлюднила інформацію про стан ремонту доріг в Україні
ремонт доріг, фото ілюстративне

В Україні тривають поточні ремонти доріг. Уже ліквідували понад 5,7 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття на міжнародних трасах і дорогах державного значення.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, це рекордний показник за аналогічні періоди останніх шести років.

«Відповідно до попередніх урядових завдань Мінрозвитку та Агентством відновлення забезпечено максимальне нарощення темпів виконання робіт: щодня працює понад 200 бригад і майже 2 000 працівників», - зазначила глава уряду.

Свириденко додала, що поточні ремонти на трасах міжнародного значення мають завершити до 1 травня, на трасах національного значення — до 1 червня.

Крім того, окремо, відповідно до рішення уряду, розпочали роботи на дорогах прифронтових областей у 40-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення. За словами Свириденко, їх виконують підрозділи Державної спеціальної служби транспорту з урахуванням безпекової ситуації та визначеної пріоритетності маршрутів.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies