Свириденко оприлюднила інформацію про стан ремонту доріг в Україні

В Україні тривають поточні ремонти доріг. Уже ліквідували понад 5,7 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття на міжнародних трасах і дорогах державного значення.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, це рекордний показник за аналогічні періоди останніх шести років.

«Відповідно до попередніх урядових завдань Мінрозвитку та Агентством відновлення забезпечено максимальне нарощення темпів виконання робіт: щодня працює понад 200 бригад і майже 2 000 працівників», - зазначила глава уряду.

Свириденко додала, що поточні ремонти на трасах міжнародного значення мають завершити до 1 травня, на трасах національного значення — до 1 червня.

Крім того, окремо, відповідно до рішення уряду, розпочали роботи на дорогах прифронтових областей у 40-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення. За словами Свириденко, їх виконують підрозділи Державної спеціальної служби транспорту з урахуванням безпекової ситуації та визначеної пріоритетності маршрутів.